Паранормальное паралимпийское явление
Крохотная сборная России вошла в топ-тройку медального зачета Паралимпиады
Возвращение России на Паралимпийские игры получилось триумфальным. Очень маленькая российская команда, которой досталась возможность выступать в Италии в полноценном — с флагом и гимном — статусе, смогла попасть в топ-тройку медального зачета Паралимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отстав только от сборных Китая и США, в несколько раз превосходивших отечественную по численности. А ее эффективность похожа на рекордную: на делегацию из шести спортсменов — 12 наград, из которых 8 — золотые.
Сборная России в составе шести человек завоевала на Паралимпийских играх восемь золотых медалей, две из них — на счету лыжника Ивана Голубкова
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились для сборной России громким и торжественным аккордом. В предпоследний день, 14 марта,— золото Варвары Ворончихиной в горнолыжном слаломе, в последний, 15 марта,— сразу три высшие награды. Две принесли лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, выигравшие 20-километровые гонки с раздельным стартом, третью добавил горнолыжник Алексей Бугаев.
Все они подарили организаторам новые поводы поднять в честь победителей российский флаг и сыграть российский гимн. Отечественные спортсмены на самых важных соревнованиях были лишены их с 2022 года — с момента, когда после начала специальной военной операции на них обрушилась лавина международных санкций, постепенно смягчающихся, но все-таки еще остающихся для большинства неприятной реальностью.
Паралимпийцы были лишены их еще дольше, чем все остальные. В предыдущий раз под флагом страны они выступали на своем главном состязании давным-давно — в 2014 году в Сочи. Потом был допинговый кризис с нейтральным статусом, потом — «изоляционный» режим уже по политическим причинам, предыдущую зимнюю Паралимпиаду, пекинскую четырехлетней давности, у них вообще укравший. От нее российских спортсменов внезапно отстранили накануне церемонии открытия по соображениям «безопасности».
Из-за возвращения им прошлогодним решением Международного паралимпийского комитета (МПК) статуса полноценного итальянские соревнования в любом случае были обречены превратиться для российского спорта в заметное событие.
Как дипломатический прорыв, как сигнал о неизбежных переменах в отношении к атлетам, представляющим Россию на международных соревнованиях, со стороны тех функционеров, кто только что считал их появление нежелательным или даже недопустимым. Но выступление в Италии сборной России, прорвавшейся чередой побед в рамках заключительного уикенда в первую тройку итальянского медального зачета, добавило этому и так незаурядному событию порцию ярких и свежих красок.
Формально, если забыть о контексте, в попадании в тройку вроде бы нет ничего невероятного. С достижениями в паралимпийском спорте в России давно нет проблем. И если ее сборная важнейшие состязания не пропускала, всегда забиралась высоко в медальном зачете. Особенно высоко — как раз на зимних Паралимпиадах: дома в Сочи 12 лет назад была вообще первой, спустя 4 года в Пхёнчхане — второй. Из тройки она не выпадала почти четверть века — с 2002 года. Так что замкнуть ее — скорее нормальный, чем экстраординарный результат.
Но, учитывая более чем драматичный контекст, это ее третье место сродни первому. Российская паралимпийская сборная, несмотря на восстановление статуса, рисковала пропустить Паралимпиаду, поскольку из-за отстранения ее спортсмены пропустили квалификационные соревнования. В итоге «на флажке», через Спортивный арбитражный суд (CAS), через переговоры с МПК удалось добиться участия в ней нескольких человек, получивших от головной структуры приглашения в особом порядке.
В Пхёнчхан в 2018 году из-за ограничений, связанных с «допинговым кризисом», также отправился не совсем боевой вариант сборной России. Но в корейском все-таки было 30 спортсменов. Сейчас — всего шесть, да еще, в отличие от зарубежных конкурентов, имевших дефицит соревновательной практики на элитном международном уровне. Однако эти полдюжины бойцов показали какую-то волшебную эффективность.
Медалистами и чемпионами стали все, чьи послужные списки, чей класс настаивали на борьбе за призы: Варвара Ворончихина и Иван Голубков — дважды, Анастасия Багиян — трижды. А Алексей Бугаев, чье воскресное золото оказалось единственным для него, продлил уникальную для паралимпийского спорта серию. Чемпионский титул он впервые взял еще в 2014 году, в 2018-м тоже не остался без него.
На шесть спортсменов пришлось 8 высших наград и 12 — в общей сложности: по 2 в среднем на каждого (см. график).
По общему их количеству Китай и США далеко впереди. Но их-то делегации были гигантскими по сравнению с российской. А их «результативность» вышла мизерной по сравнению с «результативностью» атлетов сборной России, которые отправлялись в Италию окутанные пеленой сомнений и страхов по поводу своих шансов, примерно такой же густой, какая была вокруг олимпийцев, в феврале добывших одно серебро на 13 человек, а покидают Италию под рев фанфар, в статусе не просто полноценных членов мирового спортивного движения, а его героев.
Министр спорта Михаил Дегтярев, пообещавший разобраться с «отдельными мелкими выходками» в отношении российских спортсменов, не испортившими, впрочем, на его взгляд, в целом «дружественную» атмосферу, царившую на Паралимпиаде, в своем поздравлении в их адрес это слово употребил без колебаний. Тот случай, когда можно не опасаться переборщить с градусом восхищения.