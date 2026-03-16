Правительство одобрило идею ввести новые основания для депортации мигрантов

В правительстве поддержали законопроект, который значительно расширяет список оснований для выдворения из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. На ближайшем заседании комиссии в понедельник по законопроектной деятельности документ будут обсуждать официально, добавил собеседник агентства.

Согласно законопроекту, который разработало МВД, за нарушения по 20 статьям КоАП иностранцев в качестве основного наказания будут не штрафовать, а выдворять из страны. Поправки касаются правонарушений «экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок». В их число, согласно документу, входят статьи о дискредитации вооруженных сил, нарушении порядка организации или проведения митингов, участии в деятельности нежелательной организации, злоупотреблении свободой массовой информации, а также о призыве к введению или продлению санкций в против РФ.

Кроме того, выдворение предлагается установить за мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции или Росгвардии, нарушение требований режима чрезвычайного положения, демонстрирование нацистской или экстремистской символики. Также выдворять мигрантов предлагается за нарушение режима военного положения, стрельбу из оружия с нарушением правил и за другие правонарушения.

Кроме того, законопроект ужесточает подход к правонарушениям, связанным с наркотиками (статьи 6.8 и 6.9 КоАП), пишет «РИА Новости». По ним предлагается отменить индивидуальную оценку личности нарушителя: судам больше не нужно будет решать, целесообразно ли выдворение — оно станет обязательным.