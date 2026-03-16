На подлете к Москве сбили 38-й беспилотник

Силы ПВО ночью и утром сбили 38 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Удары по городу начались около 2:30 мск. Позже атаки прекратились на пару часов, но около 5:30 возобновились. В последний раз мэр опубликовал сообщение о двух сбитых БПЛА в 7:02 мск.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в ограниченном режиме, сообщали в Росавиации. Они принимают и выпускают самолеты только по согласованию с «соответствующими органами».