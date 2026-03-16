США объявят о создании коалиции для защиты судов от Ирана

Власти США уже в ближайшее время намерены объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Собеседники газеты полагают, что Белый дом заявит об объединении уже на этой неделе, но сроки еще могут измениться в зависимости от ситуации на поле боя.

По словам президента США Дональда Трампа, несколько государств уже взяли на себя обязательства по защите судов. «Они считают это отличной идеей»,— говорил господин в недавнем интервью NBC News. Но какие именно страны отозвались на предложение создать коридор вдоль побережья Ирана, пока неизвестно.

В совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании и стран-членов ССАГПЗ, которое было опубликовано вчера, указывается, что государства арабского объединения «имеют право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также для защиты своих территорий, граждан и жителей». При этом, как отмечает WSJ, многие страны все же воздерживались от обязательств защищать суда, учитывая связанные с этим риски.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты готовы при необходимости сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Однако, как сообщало Reuters со ссылкой на источники, с начала войны с Ираном ВМС США отказывались выполнять запросы судоходных компаний об организации военного эскорта. Флот ссылался на слишком высокий риск атак со стороны Ирана.