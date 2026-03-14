ФК «Сочи» проиграл «Краснодару»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле уступил «Краснодару». Матч закончился со счетом 1:2.

В истории очных встреч между соперниками сыграно 14 официальных матчей. Десять раз успех сопутствовал краснодарцам, в одной игре соперники поделили очки, еще в трех встречах победу праздновали сочинцы.

Форвард Павел Мелешин впервые попал в заявку после травмы, а защитник Кирилл Заика вернулся на поле с капитанской повязкой. Пять минут потребовалось «Краснодару», чтобы открыть счет в южном дерби благодаря Эдуарду Сперцяну. «Быки» имели возможности удвоить преимущество, но ушли на перерыв с минимальным счетом.

После смены сторон могла отличиться как одна, так и другая команда. Незадолго до конца основного времени второго тайма «барсы» восстановили равенство усилиями вышедшего на замену Михаила Игнатова. Однако в компенсированное время Эдуард Сперцян забил с пенальти и снял все вопросы о победителе. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:2.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 21-го марта сыграет в Калининграде против местной «Балтики». После 20 туров в РПЛ будущий соперник занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с девятью набранными баллами.

Евгений Леонтьев