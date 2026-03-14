АТОР: Сочи может потерять до 1 млн туристов

Туроператоры зафиксировали снижение бронирований в Сочи на 12% в первые два месяца 2026 года, что может привести к потере около миллиона туристов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин связывает это с высокой стоимостью отдыха в городе и нестабильной работой аэропорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Снижение порядка 12% бронирований на Сочи отражает около миллиона человек, которые могут не приехать в этом году»,— отметил он. Господин Ромашкин подчеркнул, что основной фактор — не ощущение опасности, а дезорганизация транспортного сообщения: аэропорт не всегда обслуживает рейсы во время атак беспилотников, что не позволяет туристам вовремя прилететь и улететь.

По словам эксперта, российские туристы в 2026 году выбирают Крым и Анапу: бронирования по этим направлениям увеличились на 20 и 40% соответственно.

Сочи остается одним из самых популярных российских курортов. В 2024 году его посетили 8 млн человек, в 2025-м — 7,9 млн. Летом туристы предпочитают морской и санаторно-курортный отдых, зимой востребованы горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года. По прогнозам, к 2030 году турпоток в Сочи может достичь 10 млн человек.

Вячеслав Рыжков