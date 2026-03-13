Главные новости за 13 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Объем отгрузки продукции предприятий химико-технологического комплекса Краснодарского края по итогам 2025 года достиг рекордных 102,5 млрд руб. Это почти на 7% превышает уровень 2024 года.

В станице Варениковской Крымского района после падения БПЛА произошло возгорание теплиц. Пострадавших и погибших нет.

Формат пляжного сезона 2026 года в Анапе и Темрюкском районе определят после завершения исследований Роспотребнадзора, которые проводятся в связи с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Анапе проведена отсыпка слоя чистого песка на тестовом участке протяженностью 1 км для замещения собранного загрязненного грунта.

В Темрюкском районе нашли фрагменты беспилотников по нескольким адресам. В результате происшествия повреждены четыре легковых автомобиля.

Государственная дума приняла закон, корректирующий механизм комплексного развития территорий (КРТ), закрепленный в Градостроительном кодексе РФ. Документ предусматривает более четкое определение расчетных показателей обеспеченности территорий социальной инфраструктурой — от школ и медицинских учреждений до парковок и дорожной сети.

Ученые Кубанского государственного технологического университета, Кубанского государственного аграрного университета и МФТИ разработали технологию с использованием искусственного интеллекта для выявления незарегистрированных построек и нарушений землепользования. Результаты исследования опубликованы в журнале «Геодезия и картография».

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в пригороде Тихорецка. В тушении пожара задействовано более 270 человек.