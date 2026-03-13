Председатель ЗСК рассказал о реализации КРТ на Кубани

Государственная дума приняла закон, корректирующий механизм комплексного развития территорий (КРТ), закрепленный в Градостроительном кодексе РФ. Как рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, документ предусматривает более четкое определение расчетных показателей обеспеченности территорий социальной инфраструктурой — от школ и медицинских учреждений до парковок и дорожной сети.

По его словам, новые требования будут учитываться даже для тех участков, которые пока не планируется вовлекать в проекты комплексного развития. Необходимость таких изменений, отметил господин Бурлачко, обусловлена высокими темпами урбанизации и ростом нагрузки на городскую инфраструктуру.

Вопросы градостроительной политики, в том числе развитие механизма КРТ, обсуждались на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат», который прошел в Ростове-на-Дону. Как подчеркнул спикер кубанского парламента, для Краснодарского края подобный подход уже несколько лет служит основой градостроительной стратегии.

По данным ЗСК, в регионе заключено 45 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 1617 га. Их совокупный градостроительный потенциал оценивается более чем в 11,6 млн кв. м недвижимости, включая свыше 8,5 млн кв. м жилья. За последние пять лет также были скорректированы генеральные планы более чем в 180 муниципалитетах, что позволило зарезервировать участки под социальную инфраструктуру, зеленые зоны и общественные пространства.

Как отметил Юрий Бурлачко, принятые Госдумой изменения могут стать дополнительным инструментом в реализации региональной градостроительной политики и развитии крупных проектов в сфере недвижимости.

