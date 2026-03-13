Решение о пляжном сезоне в Анапе будет принято после проверки Роспотребнадзора

Формат пляжного сезона 2026 года в Анапе и Темрюкском районе определят после завершения исследований Роспотребнадзора, которые проводятся в связи с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Соответствующее решение принято на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, которое провел вице-премьер РФ Виталий Савельев. Об актуальной обстановке по устранению ЧС на территории Краснодарского края доложил вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов.

Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, берегов Краснодарского края и Республики Крым. За минувшую неделю новых случаев выброса мазута не отмечается. На космических снимках в районе крушения судна в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не обнаружено. В Анапе проведена отсыпка слоя чистого песка на тестовом участке протяженностью 1 км для замещения собранного загрязненного грунта.

«Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи»,— отметил Виталий Савельев.

Исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили.

Алина Зорина