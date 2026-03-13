Отгрузка химпрома Кубани в 2025 году достигла рекордных 102,5 млрд рублей

Объем отгрузки продукции предприятий химико-технологического комплекса Краснодарского края по итогам 2025 года достиг рекордных 102,5 млрд руб. Об этом сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько по итогам заседания подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике.

Заседание прошло в Омске в рамках работы Правительственной комиссии по промышленности и координационного совета Минпромторга России. Участники обсудили развитие отрасли в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Совещание провел министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

На встрече представители отрасли отметили необходимость преодоления кадрового дефицита и внедрения современных технологических решений для устойчивого роста химической индустрии. Участники подчеркнули важность развития межотраслевого взаимодействия, в частности сотрудничества химической и текстильной промышленности. В текстильной отрасли сохраняется высокий спрос на полиэфирные волокна, поэтому развитие отечественного производства синтетических материалов рассматривается как одно из перспективных направлений.

Антон Алиханов также призвал уделить внимание развитию микрофлюидных технологий. По его словам, такие решения позволяют ускорить процессы разработки и внедрения новых химических продуктов и могут сделать экономически эффективным производство малотоннажной и среднетоннажной химии.

По данным краевых властей, химическая промышленность занимает значительную долю в структуре промышленного производства региона. На отрасль приходится более 16% совокупного объема выпуска курируемых отраслей. В развитие химического кластера вовлечены свыше 150 предприятий, включая компании, способные конкурировать на международном рынке.

Как отметил Дмитрий Хмелько, объем отгрузки продукции химической отрасли региона демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года показатель достиг 102,5 млрд руб., что почти на 7% превышает уровень 2024 года.

