Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам в Темрюкском районе

В Темрюкском районе нашли фрагменты беспилотников по нескольким адресам. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Обломки беспилотных летательных аппаратов упали на парковку рядом с многоквартирными домами. В результате происшествия повреждены четыре легковых автомобиля.

Кроме того, части беспилотников повредили окна и имущество в двух квартирах многоквартирных домов. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.

По данным главы краевой столицы Евгения Наумова, в Юбилейном районе Краснодара на дороге нашли обломки беспилотника. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атаки дрона в промышленной зоне станицы Новоминской Каневского района повреждено сельхозпредприятие. На территории пострадали административные здания и цистерны с патокой. Один человек погиб, двое получили ранения. Сейчас они в больнице, им оказывают помощь.

Алина Зорина