В Крымском районе загорелись теплицы после атаки БПЛА
В станице Варениковской Крымского района после падения БПЛА произошло возгорание теплиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.