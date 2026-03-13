На нефтебазе в районе Тихорецка потушили открытый огонь после атаки БПЛА

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в пригороде Тихорецка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В тушении пожара задействовало более 270 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание на нефтебазе локализовали в 06:21 13 марта на площади 3,8 тыс. кв. м. Уже в 07:12 на территории потушили открытый огонь. Работа по ликвидации возгорания продолжается, пожарные осуществляют пролив участка для оперативного тушения.

На месте ЧП задействовано 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю, подчеркнули в оперштабе Кубани.

Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка произошел в результате атаки беспилотников. В Роспотребнадзоре информировали, что из-за возгорания в Тихорецке выявили превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола.

София Моисеенко