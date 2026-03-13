Главные новости за 13 марта. Сочи

С 29 марта на железнодорожных маршрутах в районе Сочи увеличится количество рейсов скоростных электропоездов «Ласточка». На направлениях Сочи — Сириус и Сириус — Роза Хутор число поездов возрастет почти в полтора раза.

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Сочи пассажирку из Стамбула с незадекларированными украшениями Rolex и Cartier стоимостью 7 млн руб. Все изделия выполнены из золотого сплава 750-й пробы, а кольцо и серьги содержат бриллиантовые вставки.

После прошедших землетрясений у побережья Сочи сейсмологи прогнозируют возможность серии менее сильных толчков, так называемых афтершоков, которые могут продолжаться до двух недель. Как правило, интенсивность этих последующих толчков на 0,5–1,5 единицы ниже магнитуды главного землетрясения, а частота их появления постепенно снижается.

В горах Сочи спасатели Краснополянского отряда оказали экстренную помощь туристке, которая получила травму ноги во время прогулки по «Тропе здоровья» в Адлерском районе. 19-летняя девушка из Пятигорска во время прогулки повредила ногу, и сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно добраться до пострадавшей из-за сложного рельефа местности.

Футбольный клуб «Краснодар» 14 марта проведет выездной матч против «Сочи» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 13:45 по московскому времени.

Жители Краснодара и гости города смогут посмотреть выездной матч футбольного клуба «Краснодар» против «Сочи» на большом экране в амфитеатре парка Галицкого. Публичную трансляцию игры организуют в день проведения встречи — 14 марта.