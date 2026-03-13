Спасатели Краснополянского отряда помогли туристке с травмой ноги в горах Сочи

В горах Сочи спасатели Краснополянского отряда оказали экстренную помощь туристке, которая получила травму ноги во время прогулки по «Тропе здоровья» в Адлерском районе. 19-летняя девушка из Пятигорска во время прогулки повредила ногу, и сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно добраться до пострадавшей из-за сложного рельефа местности.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые оказали девушке первую помощь и помогли ей самостоятельно спуститься к автомобилю скорой медицинской помощи. По информации пресс-службы «Кубань-СПАС», после вмешательства специалистов туристке стало лучше, и она смогла покинуть горный маршрут под контролем спасателей.

Случай с девушкой из Пятигорска стал очередным примером работы Краснополянского отряда. Ранее, 7 марта, спасатели выезжали в село Барановка в Сочи, где на улице Армянской женщина упала в ручей и не могла самостоятельно выбраться. Спасатели транспортировали 42-летнюю местную жительницу на носилках и передали медицинским сотрудникам. При этом у пострадавшей был резкий запах алкоголя, а серьезных травм зафиксировано не было.

Краснополянский отряд регулярно оказывает помощь туристам и местным жителям, попавшим в аварийные ситуации на горных маршрутах и в труднодоступных районах Сочи. Такие случаи подчеркивают необходимость внимательного планирования прогулок по горам и соблюдения правил безопасности, особенно для туристов, незнакомых с местностью.

Работа спасателей демонстрирует оперативность и координацию при реагировании на инциденты, а также важность взаимодействия с медицинскими службами. В сложных условиях горной местности помощь специалистов зачастую становится решающим фактором для здоровья и жизни пострадавших, обеспечивая безопасное возвращение с маршрутов и минимизируя риски осложнений после травм.

Мария Удовик