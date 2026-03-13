Контрабанду Rolex и Cartier на 7 млн рублей пресекли в аэропорту Сочи

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Сочи пассажирку из Стамбула с незадекларированными украшениями Rolex и Cartier стоимостью 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Инспекторы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сочинской таможни остановили пассажирку в зеленом коридоре во время оперативных мероприятий. При досмотре у нее обнаружили скрытые часы Rolex, кольцо и серьги Cartier.

Экспертиза подтвердила подлинность украшений. Все изделия выполнены из золотого сплава 750-й пробы, а кольцо и серьги содержат бриллиантовые вставки. Товары конфискованы.

По факту незаконного перемещения драгоценностей через границу возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Алина Зорина