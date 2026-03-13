Число рейсов «Ласточек» на направлениях Сочи — Роза Хутор вырастет в 1,5 раза

С 29 марта на железнодорожных маршрутах в районе Сочи увеличится количество рейсов скоростных электропоездов «Ласточка». На направлениях Сочи — Сириус и Сириус — Роза Хутор число поездов возрастет почти в полтора раза. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Согласно данным компании, между Центральным районом Сочи и федеральной территорией «Сириус» ежедневно будет курсировать 43 пары поездов «Ласточка» вместо нынешних 30. Увеличение количества рейсов позволит сократить интервалы движения. В среднем поезда будут отправляться каждые 26 минут, тогда как сейчас интервал составляет около 38,5 минуты. Минимальный промежуток между отправлениями также уменьшится — с 8 до 6 минут.

Изменения коснутся и маршрута между станциями Сириус и Роза Хутор. С конца марта на этом направлении будут курсировать 11 пар поездов вместо девяти. Средний интервал движения составит 1 час 21 минуту, а минимальный — 24 минуты.

В РЖД отмечают, что увеличение числа рейсов должно повысить комфорт пассажиров и улучшить транспортную доступность ключевых курортных зон Сочи. Речь идет о Центральном районе города, федеральной территории «Сириус» и горном кластере Красной Поляны, куда входит курорт Роза Хутор.

Кроме того, железнодорожная инфраструктура на конечных станциях и промежуточных остановках позволяет пассажирам удобно пересаживаться на другие виды железнодорожного транспорта. На этих узлах обеспечена стыковка с пригородными электричками, поездами дальнего следования, а также международными электропоездами «Диоскурия».

Поезда «Диоскурия» №925/926 и №929/930 следуют по маршруту Имеретинский Курорт — Сухум. Они отправляются и прибывают два раза в сутки, что позволяет пассажирам совмещать поездки по российским курортным направлениям с международным железнодорожным сообщением.

Мария Удовик