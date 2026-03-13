Матч «Краснодара» и «Сочи» покажут на большом экране в парке Галицкого

Жители Краснодара и гости города смогут посмотреть выездной матч футбольного клуба «Краснодар» против «Сочи» на большом экране в амфитеатре парка Галицкого. Публичную трансляцию игры организуют в день проведения встречи — 14 марта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале парка.

Начало трансляции запланировано на 13:45. Болельщиков приглашают поддержать «черно-зеленых» во время выездной встречи с сочинской командой. Посещение амфитеатра будет бесплатным. При этом попасть на площадку можно за 30 минут до начала показа. Перед входом посетителям проведут необходимые досмотровые мероприятия.

Матч между «Краснодаром» и «Сочи» пройдет на сочинском стадионе «Фишт». Игра состоится в субботу, 14 марта, и начнется в 13:45 по московскому времени. По прогнозам синоптиков, в день встречи в Сочи ожидается ясная погода.

Перед этим туром команды подходят к игре с разными результатами. В 20-м туре чемпионата «Краснодар» встречался на выезде с казанским «Рубином». Матч завершился поражением «быков» со счетом 1:2. Единственный мяч в составе краснодарской команды забил нападающий Джон Кордоба. Несмотря на поражение, команда Мурада Мусаева сохраняет первое место в турнирной таблице. На счету «Краснодара» 43 очка, разница забитых и пропущенных мячей составляет 40–15.

Футбольный клуб «Сочи» также потерпел поражение в предыдущем туре. Команда уступила на выезде «Пари НН» со счетом 1:2. Единственный гол сочинцев в той игре забил Мартин Крамарич. После 20 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. У команды девять очков, а разница мячей составляет 19–46.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» представил фильм, посвященный истории команды и ее пути к чемпионству. Премьера картины состоялась 22 февраля и была приурочена к 18-летию клуба.

