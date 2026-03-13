В Сочи после недавнего землетрясения ожидается серия слабых афтершоков

После прошедших землетрясений у побережья Сочи сейсмологи прогнозируют возможность серии менее сильных толчков, так называемых афтершоков, которые могут продолжаться до двух недель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Крымской астрофизической обсерватории, доктора физико-математических наук Александра Вольвача.

По словам ученого, афтершоки — это естественное явление, возникающее из-за перераспределения напряжений в земной коре после основного толчка. Они представляют собой обычный этап восстановления геологической среды, когда земная кора постепенно адаптируется к произошедшему сдвигу. Как правило, интенсивность этих последующих толчков на 0,5–1,5 единицы ниже магнитуды главного землетрясения, а частота их появления постепенно снижается.

Напомним, утром 6 марта в Черном море у побережья Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Ранее, 3 марта, сейсмическая активность была зарегистрирована в 23 км от побережья Сочи, магнитуда составила 4,4. В тот же день в 16.05 произошли повторные толчки в той же акватории, магнитуда которых достигла 4,7.

По словам специалистов, наблюдаемые афтершоки не представляют прямой угрозы для города, но их фиксация важна для прогнозирования дальнейшей сейсмической активности и подготовки соответствующих экстренных служб. Ученые подчеркивают, что такие серии толчков являются привычным явлением для сейсмоактивных районов Черноморского побережья и помогают оценить состояние земной коры после основной активности.

Ранее сейсмологические наблюдения показывали, что повторные землетрясения после крупных толчков в регионе обычно проходят на несколько порядков слабее, что позволяет службам реагировать оперативно и минимизировать возможные последствия для инфраструктуры и жителей. В этот период рекомендуется повышенное внимание к состоянию зданий и соблюдение мер безопасности при нахождении на улице и в горах.

Мария Удовик