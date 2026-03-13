ФК «Краснодар» 14 марта проведет матч с «Сочи» на стадионе «Фишт»

Футбольный клуб «Краснодар» 14 марта проведет выездной матч против «Сочи» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 13:45 по московскому времени. По прогнозу синоптиков, в день встречи ожидается ясная погода, температура воздуха составит около 13 градусов.

Перед этим туром команды подошли с разными результатами. В 20-м туре «Краснодар» в Казани уступил «Рубину» со счетом 1:2. Единственный гол в составе «черно-зеленых» забил Джон Кордоба. Несмотря на поражение, команда Мурада Мусаева сохраняет лидерство в чемпионате. На счету «Краснодара» 43 очка, разница забитых и пропущенных мячей — 40-15. «Сочи» в предыдущем туре также потерпел поражение, уступив «Пари НН» со счетом 1:2. Единственный гол команды на счету Мартина Крамарича. После 20 туров «барсы» замыкают турнирную таблицу с 9 очками и разницей мячей 19-46.

Главным арбитром выездной встречи назначен Андрей Прокопов из Ярославля. Его ассистентами станут Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома), резервным судьей — Антон Анопа из Благовещенска. На матче будет применяться система видеоповторов ВАР для помощи арбитрам.

Напомним, что ранее «Краснодар» отмечал историческое достижение: 24 мая 2025 года команда впервые в своей истории стала чемпионом России, обыграв «Динамо» со счетом 3:0 на стадионе «Ozon Арена» в Кубани. Премьера фильма о пути клуба к чемпионству прошла 22 февраля и была приурочена к 18-летию ФК «Краснодар».

В предстоящей встрече с «Сочи» краснодарцы постараются реабилитироваться за недавнее поражение и сохранить лидерство в турнирной таблице, а сочинская команда намерена набрать очки для повышения турнирной позиции. Матч обещает быть напряженным, а поддержка болельщиков на стадионе «Фишт» может стать важным фактором для обеих команд.

Мария Удовик