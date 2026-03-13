Главные новости за 13 марта. Новороссийск

В школах Анапы ввели свободное посещение из-за участившихся атак БПЛА. Школы продолжают работать в штатном режиме.

В Новороссийске третий день ищут пропавшую 16-летнюю школьницу, которая, предположительно, ушла в горы выживать.

Для расширения кладбища в Геленджике планируют изъять участок в частной собственности.

Количество летних бронирований в поселке Витязево выросло в 3,5 раза, сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

С начала года в Новороссийске эвакуировали на спецстоянку 800 автомобилей за нарушение правил парковки.

В порту Новороссийска за январь и февраль отгрузили на экспорт в Египет 1,5 млн т пшеницы.