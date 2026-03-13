Количество летних бронирований в Витязево выросло в 3,5 раза

Объем бронирований отелей и гостиниц на лето в Витязево вырос в 3,5 раза. Об этом сообщает сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным сервиса, на данный момент поселок Витязево под Анапой можно считать лидером по росту объема бронирований на предстоящий летний период в сравнении с другими курортами России.

Наибольшее количество туристов планируют летом отдохнуть в Суздале — показатель увеличился в 2,5 раза, в два раза вырос интерес туристов к летнему отпуску в Новосибирске.

В Воронеже прирост бронирований на лето составляет +70%, в Лоо — +50%.

София Моисеенко