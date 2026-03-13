Для расширения кладбища в Геленджике планируют изъять частный участок

Управление архитектуры Геленджика разработало проект планировки территории для расширения кладбища на Марьиной Роще. Как сообщил мэр города Алексей Богодистов, для увеличения площади погоста планируется пройти процедуру изъятия соседнего участка, находящегося в частной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

По словам главы Геленджика, вопрос расширения кладбища обсуждается в городе не первый год. Примыкающая территория к кладбищу находится в собственности частного лица, и соседство погоста подразумевает наложение ряда ограничений.

«В генеральном плане участок под новое кладбище определен»,— заявил Алексей Богодистов.

Подготовленный проект планировки участка послужит основанием для документальной подготовки к изъятию территории для расширения кладбища.

София Моисеенко