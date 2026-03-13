Свободное посещение школ ввели в Анапе из-за участившихся атак БПЛА

С 13 марта в учебных заведениях Анапы вводится свободное посещение в связи с участившимися атаками беспилотников ВСУ. Мэр города Светлана Маслова заявила, что образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Возможность свободного посещения без оформления пропусков по неуважительной причине распространяется на школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, высшие и средние учебные заведения. Решение, отправлять ребенка на учебу или оставлять дома, принимают родители. Ученики будут получать материалы для самостоятельного изучения и домашние задания.

«Прошу родителей подойти к такому решению взвешенно, оценив все возможные риски. Не всегда нахождение детей дома, особенно одних, может быть безопасней школьных стен»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Учебные заведения Анапы готовы к внештатным ситуациям. Как отметила мэр Анапы, коллективы образовательных учреждений прошли обучения и инструктажи и знают, как действовать в случае объявления ЧС. Также в зданиях есть безопасные помещения для укрытий.

София Моисеенко