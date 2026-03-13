С начала года в Новороссийске отправили на штрафстоянку 800 автомобилей

С января 2026 года на специализированную стоянку в Новороссийске были отправлены порядка 800 транспортных средств за неправильную парковку. Рейды на дорогах продолжаются, о чем сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

По данным ГИБДД, мониторинг с эвакуацией транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения при парковке, проводится в ежедневном режиме. Большое количество обращений в адрес автоинспекции поступило по нарушениям стоянки в районе улиц Бирюзова и Рязанская.

Среди наиболее распространенных нарушений выделяют оставление автомобиля на проезжей части, остановки на пешеходных переходах, игнорирование знаков «Остановка запрещена».

В ГАИ Новороссийска напомнили, что при эвакуации автомобиля на специализированную стоянку владелец машины должен будет заплатить штраф и услуги автоэвакуатора. Размер штрафов варьируется от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

София Моисеенко