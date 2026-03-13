В порту Новороссийска отгрузили 1,5 млн тонн пшеницы на экспорт в Египет

За два месяца текущего года из Новороссийска на экспорт в Египет отгрузили 1,5 млн т пшеницы. Показатель составляет 37% от общего объема отгруженной мягкой пшеницы в январе и феврале, сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

В течение двух месяцев 2026 года российскую пшеницу направили в 25 стран мира. Лидерами поставок являются страны Северной и Восточной Африки, а также государства Ближнего Востока. Для экспорта в Египет было отгружено 1,5 млн т, для Турции — 555 тыс. т, в Судан — порядка 440 тыс. т зерна.

По словам руководителя органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дениса Проворченко, в аналогичном периоде 2025 года объемы отгрузки были меньше, а в числе лидеров по поставкам после Египта находились Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Йемен и Танзания. Объемы отгрузки зерна варьировались от 174 тыс. т до 133 тыс. т.

Общий объем отгруженной пшеницы в январе и феврале 2026 года составил 4,1 млн т.

София Моисеенко