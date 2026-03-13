В Новороссийске ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

Третий день в Новороссийске продолжаются поиски 16-летней Елизаветы Карповой, которая ушла в горы и не вернулась домой. Ориентировку на пропавшего подростка опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края, подробности исчезновения девушки осветил «Новороссийский рабочий».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по Краснодарскому краю

Школьница вышла из дома утром 10 марта, направляясь в школу, но на уроки не явилась. Как сообщили родственники пропавшей девушки журналистам «НР», камеры видеонаблюдения в одном из сетевых магазинов засняли Елизавету Карпову, установлено, что она покупала в супермаркете йогурт, шоколадку и сок. Уже в 14:00 телефон девушки оказался вне зоны доступа.

По данным «Новороссийского рабочего», вечером 10 марта школьница связалась со своим одноклассником и сообщила, что находится в горах, намереваясь провести эксперимент по выживанию. Утром следующего дня она, предположительно, заявила тому же однокласснику, что больше не вернется домой.

Елизавета Карпова присылала подруге фотографию, сделанную, возможно, в горах в районе Мефодиевки. Поисково-спасательный отряд, выехавший на место по наводке, пропавшую школьницу не обнаружил. Поиски девушки продолжаются.

Елизавете Карповой на вид 15-17 лет, рост составляет около 172 см. У девушки худощавое телосложение, черные волосы с рыжими прядями длиной до плеч, карие глаза и очки в прозрачной оправе. В день исчезновения она была одета в черную куртку и черные штаны, при себе имела черный рюкзак.

Кристина Мельникова