Имущество обанкротившегося завода в Краснодаре выставили на торги за 492 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «КЗМ» объявила о продаже имущества обанкротившегося краснодарского предприятия на электронных торгах. Общая стоимость выставленных лотов составляет почти 492 млн руб. Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке МЭТС.

Процедура конкурсного производства в отношении АО «КЗМ» была введена решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 декабря 2019 года.

На продажу выставлены два лота. Первый включает имущество компании, являющееся предметом залога ООО ЮЗТС, в том числе линию цинкования и сопутствующее оборудование. Начальная цена составляет 407,5 млн руб. Второй лот оценен в 843 млн руб. Налогом на добавленную стоимость сделки не облагаются.

Подача заявок на участие начнется 10 марта 2026 года и завершится 14 апреля. Сами торги стартуют 16 апреля в полдень по московскому времени.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости лота. Шаг торгов составляет 5% от стартовой цены. Победитель должен заключить договор купли-продажи в течение пяти дней после получения предложения управляющего и оплатить покупку в течение 30 дней.

Все имущество находится по адресу: Краснодар, улица имени Захарова, 102.

