В Ярославле задержали еще троих участников драки в ТРЦ «Аура»

В Ярославле задержали еще троих граждан, причастных к массовой драке в ТРЦ «Аура». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

«В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела о хулиганских действиях на территории ярославского торгового центра сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области дополнительно установлены личности троих граждан 2001, 2009 и 2010 г.р.»,— сообщили в пресс-службе.

Ведомство опубликовало видео-комментарий задержанных. Двое из них рассказали, что «побежали в "Ауру" бить людей». Третий положительно ответил на вопрос о наличии у него электрошокера и ножа в вечер массовой драки в ТРЦ. Подозреваемые указали, что драка произошла на межнациональной почве.

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в «Ауре» 9 марта, в результате нее пострадали четверо подростков. Один из них получил ножевое ранение. Полиция задержала нескольких участников драки, причисляющих себя к скинхедам. Двоим 11 марта суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Алла Чижова