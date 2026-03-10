Бойцовский центр

В Ярославле в ТЦ «Аура» произошла массовая драка с участием несовершеннолетних, в результате которой пострадали четверо подростков. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, разбираются в ситуации полиция, следственный комитет и прокуратура. Полиция задержала четверых участников драки, причисляющих себя к скинхедам. Мэр Ярославля призвал к обеспечению безопасности на территории торговых центров города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТЦ "Аура" в Ярославле

Фото: Яндекс ТЦ "Аура" в Ярославле

Фото: Яндекс

9 марта в 19 часов в ярославских группах «ВКонтакте» и Telegram-каналах стали появляться видеозаписи из торгового центра «Аура» в Ярославле. На кадрах были запечатлены массовые нападения и потасовки, перебежки групп людей и лежащий на полу пострадавший. Некоторые участники закрывали лица шарфами, похожими на фанатские.

Как сообщили в областном УМВД, 9 марта полиция выезжала в ТЦ, в следственные органы правоохранителями были доставлены 10 свидетелей преступления, нападавшие скрылись. Также на видеозаписях видны машины Росгвардии.

Следственный отдел по Кировскому району Ярославля СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драка в ярославском ТЦ "Аура"

Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль» Драка в ярославском ТЦ "Аура"

Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль»

«Предварительно установлено, что 9 марта неустановленные несовершеннолетние лица, находящиеся на территории ТРК "Аура" г. Ярославль, действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан, в результате преступных действий были причинены телесные повреждения четверым несовершеннолетним»,— сообщили в Следственном управлении. В ведомстве добавили, что пострадавшие были госпитализированы.

Как уточнили в правительстве области, четверым подросткам 2008 – 2010 годов рождения оказана необходимая медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщают информагентство ТАСС и портал Yarnews, у 17-летнего пострадавшего — ножевое ранение, у двух 16-летних местных жителей — сотрясение мозга. 15-летнюю девушку после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Массовых столкновений не произошло. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению иных лиц, совершивших преступление. Между тем в социальных сетях и некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о произошедшем»,— добавили в областном правительстве.

Следователи сейчас проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе участников драки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ярославского управления представить доклад о ходе расследования дела.

Утром 10 марта мэр Ярославля Артем Молчанов на открытом совещании в мэрии сообщил, что у него произошедший случай в ТЦ «Аура» вызвал недоумение.

«Вчерашний случай в "Ауре" вызывает недоумение. На мой взгляд, необходимо пригласить представителей крупных торговых центров и провести совместно с полицией встречу для того, чтобы предпринять меры для наведения порядка. Территория ТЦ также должна быть безопасной»,— сказал мэр.



Вместе с тем прокуратура Ярославской области уже начала проверку торгового центра по поручению областного прокурора Климента Юрздицкого.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в торгово-развлекательных центрах, включая вопросы законности действий/бездействия работников службы безопасности комплекса, и организации, осуществляющей его охрану, а также полноты действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении профилактической работы с подростками»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В торговом центре от комментариев отказались. Месяцем ранее, в феврале, глава СК России Александр Бастрыкин уже поручал возбудить уголовное дело после нападения на трех подростков около ТЦ «Аура» 31 января, конфликт начался внутри торгового центра. Во время отчета в областной думе начальник УМВД Алексей Школкин сообщил, что подозреваемые установлены и задержаны.

UPD: В 16:08 10 марта в пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили о задержании четверых участников драки — несовершеннолетних 2008 – 2011 годов рождения, причисляющих себя к одной из деструктивных субкультур.

Ведомство опубликовало видео-комментарий нападавших. Один из них сообщает, что относит себя к скинхедам. Затем уже другой поясняет, что «быть скинхедом очень плохо», и приносит извинения. Еще один задержанный сообщает, что ударил «одного парня» ножом в спину.

«Личности и местонахождение иных граждан, причастных к совершению преступления, а также мотивы его совершения, устанавливаются правоохранителями»,— добавили в УМВД.