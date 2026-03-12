Производство яиц в Ярославской области сократилось вдвое в январе

В январе 2026 года в Ярославской области в хозяйствах всех видов было произведено 73,9 млн штук яиц, что составляет 41% к январю 2025 года и 51,6% — к декабрю. Об этом сообщает Ярославльстат.

Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях региона в январе также снизилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53,5%, или 7 млн 190 тыс. голов. По сравнению с декабрем численность птицы выросла на 3,6%.

В декабре 2025 года одна из крупнейших птицефабрик региона «Волжанин» приостановила отгрузку продукции. Официальные причины этого решения не назывались. В январе мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщал, что проблема неприятного запаха от неназванной птицефабрики «при утилизации» решена. По итогам 2025 года Ярославская область занимала второе место в России по производству яиц и первое — в ЦФО.

Антон Голицын