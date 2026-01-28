Глава Рыбинска: проблема неприятных запахов с птицефабрики в городе решена

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что проблема резкого неприятного запаха в городе от птицефабрики решена. Об этом он сказал телеканалу «Рыбинск-40».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

В январе местные жители сообщили в соцсетях о дыме недалеко от предприятия и пожаловались на запах горелого мяса. По поступившим обращениям СК начал проверку. Как сообщил глава Рыбинска, администрация города тоже сразу подключилась к решению проблемы.

«Мы изначально направили свои действия на защиту интересов жителей Рыбинска. У нас птицефабрика находится не на территории города. Но главное требование, которое было к нам от жителей и которое ставили мы перед министерством сельского хозяйства, — это не допустить негативных запахов в городе»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Глава города сообщил, что с появлением запаха в новогодние праздники на работу вышли сотрудники управления муниципального контроля. Совместно с санэпидемстанцией был взят ряд проб, также были оформлены и направлены обращения.

«В итоге мы добились того, что при утилизации стали учитывать розу ветров. Здесь поблагодарю за поддержку губернатора Михаила Евраева: откликнулся, в выходные созванивались, я представлял данные все по городу. На сегодня могу уверенно сказать, что больше Рыбинск с этой проблемой не столкнется. На сегодня проблема отрицательных запахов с птицефабрики решена»,— пояснил господин Рудаков.

«Ъ» сообщал, что птицефабрика «Волжанин» в Рыбинском районе приостановила отгрузку продукции из-за возможной вспышки птичьего гриппа. Официально власти не подтверждали и не опровергали информацию о вспышке заболевания.

Алла Чижова