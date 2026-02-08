В Ярославской области индекс сельхозпроизводства вырос в 2025 году

Производство продукции сельского хозяйства в 2025 году в Ярославской области, по предварительным данным, выросло на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, индекс сельхозпроизводства составил 104,1% в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Росстат.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Прирост произошел за счет растениеводства, где производство продукции увеличилось на 14,7%. В животноводстве индекс производства составил 100%, то есть остался на уровне прошлого года.

В животноводстве сократилось производство яиц на 1,4%, их произвели 2 238,5 млн штук. При этом Ярославская область остается абсолютным лидером в ЦФО по этому показателю и на втором месте в стране (вслед за Ленинградской областью — 3 772,6 млн штук).

Производство молока выросло на 1,4% (411,9 тыс. т.), скота и птицы на убой — на 12,3% (97,1 тыс. т.).

Зерна в Ярославской области собрали 105,9 тыс. т., что на 25,6% превышает показатели 2024 года. Производство картофеля составило 133,5 тыс. т., что на 1,9% больше, чем годом ранее. Овощей вырастили 67,2 тыс. т. — на 6,1% меньше.

Антон Голицын