Главные новости к утру 12 марта

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и других участников американской делегации за переговоры во Флориде.

Как минимум семь человек погибли при ударе израильского беспилотника по автомобилю на пляже в Бейруте.

Работа нефтяных портов в Ираке приостановлена после ударов по двум танкерам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза минирования Ормузского пролива со стороны Ирана нейтрализована.

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что страна высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса.

Япония впервые начнет высвобождать свои запасы нефти для стабилизации цен на топливо.

США начали расследование «недобросовестной торговой практики» в отношении 16 ключевых торговых стран-партнеров.