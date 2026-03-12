Япония впервые высвободит нефть из запасов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что страна с 16 марта начнет высвобождать свои запасы нефти. Она пояснила, что это необходимо для стабилизации цен на топливо, которые выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Kyodo News, Япония высвободит запасы нефти частного сектора на 15 дней. Затем, не дожидаясь решения Международного энергетического агентства (МЭА), на месяц будут раскрыты государственные запасы нефти.

Санаэ Такаити уточнила, что зависимость Японии от сырой нефти с Ближнего Востока «заметно высока» — более 90% импорта. По ее словам, к концу марта импорт может значительно сократиться. Цена на литр бензина в стране с начала месяца превысила 160 иен ($1,01). Госпожа Такаити заявила, что за счет госфонда правительство намерено сдерживать ее на уровне не выше 170 иен ($1,07).

Япония начала накапливать запасы нефти в 1978 году. С того момента страна ни разу не высвобождала резервы в индивидуальном порядке. По состоянию на конец декабря 2025 года запасы нефти в Японии составляли 470 млн баррелей, чего хватит примерно на 254 дня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир включил режим энергосбережения».

Эрнест Филипповский