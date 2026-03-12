Как минимум семь человек погибли при ударе по пляжу в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по 10 объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Власти Ливана сообщили, что один из беспилотников ударил по автомобилю на набережной в Бейруте. Как минимум семь человек погибли, еще 21 ранен.

«В результате вражеского израильского удара по (пляжу,— "Ъ") Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21»,— сообщил Минздрав Ливана.

ЦАХАЛ заявлял, что удары были нанесены в том числе по штабу разведки, штабу подразделения «Радван» и другим командным центрам «Хезболлы». Как утверждает Армия обороны Израиля, убиты десятки боевиков, которые готовили атаку на Израиль.

Арабский телеканал Al Hadath сообщает, что один из беспилотников ударил по автомобилю на набережной Бейрута. Он принадлежал члену «Хезболлы». Из-за взрыва погибли и пострадали беженцы, которые спали на набережной в палатках.