Дмитриев поблагодарил Уиткоффа за встречу во Флориде

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и других участников американской делегации за переговоры во Флориде.

«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. Стив Уиткофф ранее сообщал, что со стороны США в переговорах также участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По информации Reuters, рабочие группы России и США обсуждали вопросы экономического сотрудничества. Их прошлые переговоры состоялись в конце февраля в Женеве.