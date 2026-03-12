Работа нефтяных портов в Ираке приостановлена после атак на танкеры

Генеральный директор иракской Генеральной компании по портам Фархан аль-Фартуси сообщил, что нефтяные портовые терминалы на побережье страны приостановили работу. Он подтвердил, что вблизи порта Барсы были атакованы два танкера.

«Работа нефтяных портов приостановлена, работа коммерческих продолжается»,— уточнил аль-Фартуси (цитата по INA).

Из-за ударов по двум танкерам погиб один член экипажа, сообщила служба безопасности Ирака. Еще 38 человек спасены.

Ранее Shafaq News сообщало, что у побережья Ирака атакованы два танкера. Позднее заминированный катер подорвал еще один танкер. Кроме того, беспилотники ударили по территории иракского нефтяного месторождения «Меджнун».