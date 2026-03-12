Трамп: США нейтрализовали угрозу минирования в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании могут безопасно пользоваться Ормузским проливом, так как американские вооруженные силы нейтрализовали угрозу минирования со стороны Ирана.

Отвечая на вопрос о контактах с руководителями нефтяных компаний, Трамп сказал: «Я думаю, они должны это сделать. Мы уничтожили почти все их минные корабли за одну ночь» (цитата по The Wall Street Journal). На уточняющий вопрос о наличии мин в проливе президент ответил: «Мы так не думаем».

По словам Дональда Трампа, США уничтожили 31 иранский корабль для минирования. Он также заявлял, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран».