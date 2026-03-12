США инициировали расследование в отношении 16 торговых стран-партнеров

Администрация президента США объявила о начале расследования «недобросовестной торговой практики» в отношении 16 ключевых торговых стран-партнеров. Reuters пишет, что таким образом Вашингтон может добиться восстановления пошлин, действие которых отменил Верховный суд США.

Расследование проводится в отношении Евросоюза, Китая, Мексики, Вьетнама, Тайваня, Таиланда, Японии, Индии, Южной Кореи, Швейцарии, Малайзии, Индонезии, Камбоджи, Бангладеш, Норвегии и Сингапура. Администрация президента США утверждает, что все они проводят политику, которая ставит американских производителей в невыгодное положение. Из-за этого у всех, кроме одной, наблюдается значительный профицит торгового баланса с США.

Власти США обосновали начало расследования данными раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Он наделяет торгового представителя США полномочиями вводить тарифы или другие меры против торговых партнеров, замеченных в «недобросовестной торговой практике».

Эрнест Филипповский