Главные новости к утру 11 марта

Здание генконсульства России в иранском Исфагане было повреждено из-за атаки на местную администрацию 8 марта, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

В Иране взрывы прозвучали в Тегеране и его пригороде Шахрияре. В Израиле взрывы звучали в Тель-Авиве. Власти Саудовской Аравии и Бахрейна сообщали о перехваченных иранских БПЛА и ракетах.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что властям страны неизвестно о начале минирования Ормузского пролива. Он также призвал Иран убрать мины, если они действительно были размещены.

По информации The Wall Street Journal, Международное энергетическое агентство предложило высвободить крупнейший в истории объем нефтяных резервов для стабилизации рынка.

Власти России рассматривают возможное вовлечение маркетплейсов в избирательную кампанию в Госдуму, узнали «Ведомости».