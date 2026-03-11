В Израиле прозвучали взрывы

В центральных и северных районах Израиля прозвучали воздушные сирены, передает The Times of Israel. В Тель-Авиве прозвучали взрывы.

Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении нескольких ракет, запущенных с территории Ирана. Позднее ЦАХАЛ уточнил, что воздушная опасность отменена. По информации The Times of Israel, пострадавших и разрушений в результате ракетного обстрела нет.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о начале 36-й волны атак по территории Израиля и военным базам США в странах Ближнего Востока. Позднее КСИР уточнил, что ракеты и беспилотники были запущены по целям в окрестностях Тель-Авива и в Бахрейне.

Ранее взрывы также прозвучали в Тегеране.