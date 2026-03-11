В Тегеране прозвучала новая серия взрывов

В Тегеране и его пригороде Шахрияре прозвучали взрывы, сообщило иранское агентство Tasnim. Информации о жертвах или разрушениях нет.

В это же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале 36-й волны ударов по территории Израиля и американским авиабазам в странах Ближнего Востока. Там уточнили, что для атаки применены ракеты и беспилотники.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила о начале «дополнительной волны ударов по объектам» в Иране. Других подробностей ЦАХАЛ не привел.

Конфликт в регионе продолжается с 28 февраля.

