«Ведомости»: маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму

Власти России обсуждают возможное вовлечение маркетплейсов в избирательную кампанию в Госдуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По их словам, возможности площадок могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России».

Один из собеседников указал, что проект под тестовым названием «Карточки будущего» нацелен на коллективное формирование образа будущего страны. По его словам, такие «карточки» могут быть внедрены в ленту пользователей маркетплейсов. В онлайн-корзину товаров можно будет положить «социальные опции» — школы, благоустройство, инфраструктуру, добавил он.

Еще один источник рассказал, что пользователи, которые добавили такие карточки в корзину, смогут поучаствовать в розыгрышах и получить промокод. Только после этого появится связка с «народной программой» правящей партии, указал источник.

