Захарова рассказала об ударе по генконсульству России в иранском Исфагане

Здание генконсульства России в иранском городе Исфаган было повреждено из-за атаки на местную администрацию 8 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, никто из сотрудников серьезно не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Захарова, здание миссии пострадало из-за удара по расположенной неподалеку администрации губернатора провинции. «В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм»,— сообщила представитель МИД.

Мария Захарова призвала стороны соблюдать неприкосновенность дипломатических объектов и отказаться от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала.