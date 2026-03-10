Захарова рассказала об ударе по генконсульству России в иранском Исфагане
Здание генконсульства России в иранском городе Исфаган было повреждено из-за атаки на местную администрацию 8 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, никто из сотрудников серьезно не пострадал.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как отметила госпожа Захарова, здание миссии пострадало из-за удара по расположенной неподалеку администрации губернатора провинции. «В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм»,— сообщила представитель МИД.
Мария Захарова призвала стороны соблюдать неприкосновенность дипломатических объектов и отказаться от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала.