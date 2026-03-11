Бахрейн и Саудовская Аравия заявили о перехвате иранских ракет

Минобороны Саудовской Аравии заявило, что с начала ночи силы ПВО перехватили шесть баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Кроме того, над территорией страны сбиты пять иранских беспилотников.

Как уточнило ведомство, ракеты были нацелены на авиабазу принца Султана. Там базируется контингент вооруженных сил США.

Минобороны Бахрейна заявило, что силы ПВО перехватили иранскую баллистическую ракету.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о начале 36-й волны атак по территории Израиля и военным базам США в странах Ближнего Востока. Позднее КСИР уточнил, что ракеты и беспилотники были запущены по целям в окрестностях Тель-Авива и в Бахрейне.