WSJ: МЭА предложило высвободить крупнейший объем нефтяных резервов

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить крупнейший в истории объем нефтяных резервов для стабилизации рынка, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, предложение МЭА превышает 182 млн баррелей, которые агентство высвободило в 2022 году. Ожидается, что решение будет принято 11 марта. Для одобрения необходимо согласие всех 32 стран-членов.

Глава МЭА Фатих Бироль 10 марта сообщал, что агентство созывает внеочередное собрание участников для обсуждения возможности высвобождения нефтяных запасов. Он отметил, что в последние дни ситуация на нефтяном рынке ухудшилась. Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр говорил, что страны G7 просили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти.

