Трамп призвал Иран немедленно убрать мины из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп призвал Иран убрать мины из Ормузского пролива, если они там действительно размещены. О начале минирования пролива ранее писали американские СМИ со ссылкой на источники. По словам господина Трампа, власти США такой информацией не располагают.

«Если Иран разместил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений, что они это сделали, мы хотим, чтобы они были удалены немедленно. Если по какой-либо причине мины были размещены и их не удалят немедленно, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Как добавил Дональд Трамп, если Иран «уберет то, что могло быть размещено», это станет «гигантским шагом в правильном направлении». Господин Трамп также сообщил, что для уничтожения судов, которые могут быть использованы для минирования пролива, США используют «ту же технологию и ракетные возможности, применявшиеся против наркоторговцев».

По информации CBS News, что разведка США начала замечать признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в Ормузском проливе. Как передает телеканал, Иран использует для минирования небольшие суда, которые перевозят от 2 до 3 мин каждое. Телеканал CNN со ссылкой на источники уточнял, что пока минирование не носит масштабный характер.

