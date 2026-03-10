Главные новости за 10 марта. Новороссийск

Днем 10 марта в Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА. Режим опасности действовал около часа, в городе трижды включали сирены.

Тревога из-за атаки беспилотников также была введена в Анапе и Геленджике. Угрозу сняли спустя непродолжительное время после объявления.

Из больницы Новороссийска выписали четырех пострадавших, получивших травмы в результате атаки беспилотников в ночь с 1 на 2 марта.

В трех многоквартирных домах Новороссийска установят подъемные механизмы для маломобильных граждан. На эти цели выделили 1,3 млн руб.

В одном из колледжей Новороссийска провели учения по антитеррору.

Новую школу на 1,1 тыс. мест в станице Раевской подключат к централизованному водоснабжению за 27,9 млн руб.

Аллеи и цветники Новороссийска начали приводить в порядок после холодов.

На санитарное содержание кладбищ в Новороссийске в 2026 году потратят более 13 млн руб. из муниципального бюджета.