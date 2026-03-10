Главные новости за 10 марта. Новороссийск
Днем 10 марта в Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА. Режим опасности действовал около часа, в городе трижды включали сирены.
Тревога из-за атаки беспилотников также была введена в Анапе и Геленджике. Угрозу сняли спустя непродолжительное время после объявления.
Из больницы Новороссийска выписали четырех пострадавших, получивших травмы в результате атаки беспилотников в ночь с 1 на 2 марта.
В трех многоквартирных домах Новороссийска установят подъемные механизмы для маломобильных граждан. На эти цели выделили 1,3 млн руб.
В одном из колледжей Новороссийска провели учения по антитеррору.
Новую школу на 1,1 тыс. мест в станице Раевской подключат к централизованному водоснабжению за 27,9 млн руб.
Аллеи и цветники Новороссийска начали приводить в порядок после холодов.
На санитарное содержание кладбищ в Новороссийске в 2026 году потратят более 13 млн руб. из муниципального бюджета.