В колледже Новороссийска провели учения по антитеррору
В одном из колледжей Новороссийска 10 марта провели учения по обеспечению антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Минпросвещения РФ разработал различные сценарии действий при поступлении информации о возможных угрозах. По информации минобразования Кубани, сценарии предлагают четкие алгоритмы действий сотрудников учреждений, учащихся и сотрудников охраны.
В качестве сценариев рассматриваются угрозы атаки БПЛА, нападения, обнаружения взрывчатых предметов и другие ситуации. Решение по отработке того или иного сценария принимает руководство учебного заведения.